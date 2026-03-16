الصين تقول إنها “على تواصل” مع الولايات المتحدة بشأن زيارة ترامب

أعلنت بكين الاثنين أنها تجري محادثات مع واشنطن بشأن زيارة يُتوقع أن يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين نهاية الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي “الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى الصين”، من دون التطرق إلى ضغوط الرئيس الأميركي الأخيرة على بكين والحلفاء في حلف شمال الأطلسي للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن ترامب سيزور الصين في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ابريل، إلا أن بكين لم تؤكد هذه التواريخ بعد، جريا على عادتها في مثل هذه المواضيع.