كوريا الجنوبية “تدرس” دعوة ترامب دول العالم لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز

قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الأحد إن سيول “تدرس عن كثب” الطلب الذي وجهه إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين دول أخرى لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس “نتابع عن كثب تصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة”.

وكتب الرئيس الأميركي على حسابه في شبكة “تروث سوشال” الاجتماعية “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى… الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”، في إشارة إلى إيران.