مدير “الصحة العالمية” يؤكد مقتل 14 عاملا صحيا بجنوب لبنان خلال 24 ساعة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم السبت عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الصحي في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية فقط واصفا ذلك ب”التطور المأساوي” في ظل تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وقال غيبريسوس في منشور على حسابه على منصة (إكس) إن المنظمة سجلت مقتل 12 طبيبا ومسعفا وممرضا جراء غارة استهدفت مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة (برج قلاوية) جنوب لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة مضيفا أن مسعفين اثنين لقيا حتفهما قبل ذلك بساعات قليلة في هجمات استهدفت منشأة صحية في بلدة (الصوانة).

وكشف أن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ الثاني من مارس الجاري وقوع 27 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في لبنان أسفرت عن مقتل 30 شخصا وإصابة 35 آخرين بما في ذلك الحوادث المأساوية التي وقعت يوم الجمعة.

وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد استمرار الاعتداءات على النظام الصحي في لبنان الذي يشكل شريانا حيويا للسكان الذين يعتمدون عليه في الحصول على الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق أدان غيبريسوس بشدة الخسائر البشرية مشددا على أن تصاعد النزاع في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع من شأنه أن يزيد من احتمالات تكرار هذه المآسي.

وشدد على أن القانون الإنساني الدولي ينص بوضوح على عدم استهداف الطواقم والمنشآت الطبية أو استخدامها لأغراض عسكري داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد وحماية صحة وسلامة السكان في أنحاء المنطقة وحماية العاملين في المجال الصحي في جميع الأوقات.