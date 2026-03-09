بكين تعلن معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد

المتحدث باسم وازارة الخارجية الصينية غوو جياكون

أعلنت بكين الاثنين معارضتها أي استهداف للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، بعد تهديدات سابقة للاحتلال بقتل أي خليفة لوالده المرشد السابق علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون خلال مؤتمر صحافي دوري ردا على سؤال “تعارض الصين أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تحت أي ذريعة كانت، ويجب احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة أراضيها”.

واعتبرت الصين الاثنين أن قرار إيران تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا خلفا لوالده بعد اغتياله، شأن داخلي.

وقال جياكون “هذا قرار اتخذه الجانب الإيراني استنادا إلى دستوره”.

وكان الاحتلال قد حذر الأربعاء بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد سيكون “هدفا” لها، حتى قبل اختيار مجتبى خامنئي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المرشد الأعلى الجديد لن يستمر طويلا في منصبه من دون موافقته.