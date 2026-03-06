الجيش الأمريكي يعلن ضرب أكثر من 3 آلاف هدف في إيران خلال الأسبوع الأول من “الغضب الملحمي”

لقيادة المركزية الامريكية "سنتكوم"

علن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه ضرب أكثر من ثلاثة آلاف هدف داخل إيران خلال الأسبوع الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها واشنطن بالاشتراك مع الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إن قواتها “تنفذ ضربات ضد أهداف من أجل تفكيك جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا”.

وكشفت القيادة عن أن العمليات العسكرية أدت كذلك إلى “تضرر أو تدمير 43 سفينة إيرانية” حيث يركز الجيش الأمريكي بشكل كبير على استهداف القطع البحرية الإيرانية بما في ذلك استهداف فرقاطة في المحيط الهندي لم تكن مشاركة في الحرب.

وذكرت أن الضربات استهدفت “مراكز القيادة والسيطرة والمقر المشترك للحرس الثوري الإيراني ومقر قوات الحرس الثوري الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ومواقع الصواريخ الباليستية”.

كما شملت الأهداف “سفن البحرية الإيرانية والغواصات التابعة للبحرية الإيرانية ومواقع الصواريخ المضادة للسفن وقدرات الاتصالات العسكرية”.