الرئيس الفرنسي: سنزيد حجم ترسانتنا النووية ونعزز قدراتنا الردعية مع تزايد مخاطر النزاعات عالميا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستزيد حجم ترسانتها النووية وتعزز قدراتها الردعية وذلك في ظل تزايد مخاطر النزاعات عالميا.

وأضاف ماكرون في خطاب ألقاه من قاعدة (إيل لونغ) العسكرية التي تستضيف الغواصات الفرنسية الحاملة للصواريخ الباليستية في منطقة (بريتاني) إن “الخمسين عاما القادمة ستكون عصرا للأسلحة النووية” مؤكدا أن “تعزيز الترسانة الفرنسية أمر لا غنى عنه”.

وأوضح أن “عدد الرؤوس الحربية النووية الفرنسية سيرتفع من مستواه الحالي البالغ حوالي 300 رأس”.

ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2017 أطلق ماكرون برنامج تجديد شامل للترسانة النووية وأعلن الآن أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية إلى جانب بناء غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ الباليستية يفترض أن تدخل الخدمة عام 2036.