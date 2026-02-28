غوتيريش يدين “التصعيد” في الشرق الأوسط واجتماع طارئ لمجلس الأمن

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “التصعيد العسكري في الشرق الأوسط” السبت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في وقت لاحق.

وقال غوتيريش في بيان “أدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية ونزع فتيل التصعيد”.

ويجتمع مجلس الأمن في التاسعة مساء السبت بتوقيت غرينتش (16,00 مساء في نيويورك) لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط”، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

ويُعقد هذا الاجتماع الذي يدلي خلاله غوتيريش ببيان، بمبادرة من فرنسا والبحرين، وكذلك كولومبيا وروسيا والصين، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة “خلال اجتماع مجلس الأمن، سنطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بالتوقف الفوري عن أعمالهما غير القانونية والتي تؤدي إلى التصعيد، والالتزام بتسوية سياسية ودبلوماسية”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت مجلس الأمن الدولي إلى “التحرك فورا” بعد الضربات التي استهدفت بلاده.

وأكد عراقجي في رسالة إلى الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة وإسرائيل “تحمل عواقب أفعالهما غير القانونية بشكل كامل وشامل”، مشددا على أن إيران تتصرف “دفاعا عن النفس”، ومطالبا المجتمع الدولي “بإدانة هذا العمل العدواني”.

شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات السبت على إيران التي ردت بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة.