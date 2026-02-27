واشنطن تصنّف إيران “دولة راعية للاحتجاز غير المشروع”

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

أدرجت الولايات المتحدة إيران الجمعة في لائحة “الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع”، في خطوة هي الأولى من نوعها بموجب تصنيف جديد قد يفضي في نهاية المطاف إلى فرض حظر سفر، داعية رعاياها الموجودين هناك إلى “المغادرة فورا”.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، في وقت تلوّح فيه واشنطن بعمل عسكري ضد طهران، “على مدى عقود، واصلت إيران احتجاز أميركيين أبرياء، إلى جانب مواطنين من دول أخرى، بصورة قاسية، لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية ضد دول أخرى. هذه الممارسة المشينة يجب أن تتوقف”.

وأضاف “يجب على النظام الإيراني أن يوقف سياسة احتجاز الرهائن وأن يفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران، وهي خطوات قد تضع حدا لهذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به”.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “إذا لم توقف إيران هذه النشاطات، فسنضطر للنظر في إجراءات إضافية، من بينها احتمال فرض قيود جغرافية على استخدام جوازات السفر الأميركية للسفر إلى إيران أو المرور عبرها أو القدوم منها”.

وفي الأثناء، أكدت واشنطن أنه “لا ينبغي لأي أميركي السفر إلى إيران لأي سبب كان”، وجددت دعوتها إلى الأميركيين المقيمين هناك إلى “المغادرة فورا”.