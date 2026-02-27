الصين تعلن إلغاء رسوم جمركية مفروضة على بعض الواردات الكندية

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني

أعلنت الصين اليوم الجمعة إلغاء رسوم جمركية فرضتها على بعض الواردات الكندية بنسبة 100 في المئة منذ مارس 2025 في خطوة ترمي إلى الدفع نحو تحقيق تطور سليم ومستقر ومستدام للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن ذلك جاء ردا على تعديلات أجرتها كندا مؤخرا في إجراءاتها الجمركية ضد منتجات الصلب والألمنيوم الصينية.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ هذا الإلغاء اعتبارا من الأول من مارس حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الصين فرضت رسوما بنسبة 100 في المئة لمكافحة التمييز على واردات زيت بذور اللفت والبازلاء من كندا في 8 مارس الماضي كإجراء مضاد للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها أوتاوا على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة وعلى منتجات الصلب والألمنيوم المصنعة في الصين بنسبة 25 بالمئة.

وشهد التوتر التجاري بين الصين وكندا انفراجة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين في منتصف يناير الماضي حيث توصل الجانبان إلى تفاهمات هامة بشأن حل القضايا الاقتصادية في مجالات السيارات الكهربائية والصلب والألمنيوم وبعض المنتجات البحرية والزراعية.