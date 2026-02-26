بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي

انطلقت الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف صباح الخميس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس.

ويترأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني في هذه المحادثات التي تُعقد في مقر إقامة السفير العُماني في ضواحي جنيف، فيما يمثل الولايات المتحدة المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت سلطنة عُمان، الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، الخميس أن الطرفين أظهرا انفتاحا على حلول جديدة مع انطلاق محادثات غير مباشرة بينهما في جنيف.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن “المساعي مستمرة بصورة حثيثة وبروح بنّاءة في ظل انفتاح المتفاوضين لأفكار وحلول جديدة وخلّاقة بصورة غير مسبوقة”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية عقب اجتماعه بالمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.