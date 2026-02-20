زيلينسكي: أوكرانيا “لا تخسر الحرب”

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة، قبل ايام من الذكرى الرابعة للغزو الروسي لبلده، أن كييف “لا تخسر الحرب” الراهنة ضد موسكو وأن نتيجتها لا تزال غير مؤكدة.

وقال “لا يمكن القول إننا نخسر الحرب، بصراحة، نحن بالتأكيد لا نخسرها. السؤال هو هل سننتصر؟ نعم، هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جدا”.

وتابع زيلينسكي إن الولايات المتحدة وروسيا تطلبان من اوكرانيا أن تسحب قواتها تماما من منطقتها الشرقية في دونباس لإنهاء الحرب.

وصرح زيلينسكي “يقول الأميركيون والروس إنه إذا اردتم ان تنتهي الحرب غدا، أخرجوا من دونباس”.

ويضم هذا الحوض المنجمي منطقتي لوغانسك ودونيتسك. ولا يزال الجيش الاوكراني يسيطر على عشرين في المئة من المنطقة الثانية.

وأكد زيلينسكي أن الجيش الاوكراني استعاد السيطرة على 300 كلم مربع في هجوم مضاد لا يزال مستمرا في جنوب البلاد.

وقال “اليوم، استطيع تهنئة جيشنا قبل كل شيء (…) لأنه حتى الآن، تم تحرير 300 كلم مربع”، لافتا الى أن هذا الامر يشكل جزءا من “خطط أوسع نطاقا” لدى كييف.

وذكر زيلينسكي إن كييف تريد انتشار قوات دولية مكلفة ضمان وقف إطلاق النار في حال التوصل اليه، “عند مسافة قريبة من خطة الجبهة”.

وقال “نأمل ان نرى القوة على مسافة قريبة من خط الجبهة. طبعا، لا أحد يريد أن يكون على خطة الجبهة”، رغم أن “الاوكرانيين يريدون أن يكون شركاؤنا الى جانبنا” عند هذا الخط.