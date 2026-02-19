باكستان: 16 قتيلا على الأقل في انفجار بمبنى في مدينة كراتشي

سيارات الاسعاف في مكان الحادث

أسفر انهيار مبنى في مدينة كراتشي الباكستانية جراء انفجار في وقت باكر صباح الخميس عن مقتل 16 شخصا على الأقل بينهم أطفال، بينما كانت العائلات تُعدّ السحور خلال شهر رمضان، وفق ما أفادت فرق الإسعاف لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وكالة الإسعاف الإقليمية حسن خان لوكالة فرانس برس “لقي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال حتفهم، وأصيب 13 آخرون”، مشيرا إلى أن المبنى المكون من ثلاث طبقات والواقع في ضاحية مكتظة بالسكان انهار لسبب “مجهول”.

وقال المسؤول في البلدية نصر الله عباسي لوكالة فرانس برس “يبدو أنّ انفجارا وقع بسبب الغاز، لكنّ التحقيق سيُحدد ملابسات الحادث”.