×
×

الأمم المتحدة: أفعال الاحتلال في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من “تطهير عرقي”

صورة الدمار في قطاع غزة
العالم مميز
نُشر :
س
س

أعربت الأمم المتحدة الخميس عن مخاوف من حصول “تطهير عرقي” في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة هجمات الاحتلال المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة”.

وتابع التقرير “هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية”.

اقرأ ايضا

مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس
امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف
تركيا تؤكد مواصلة جهودها لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية