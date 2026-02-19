مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يمكن لأي بلد حرمان إيران من حقها في التخصيب

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الخميس إنه لا يمكن لأي بلد أن يحرم طهران من حقّها في تخصيب اليورانيوم، في ظلّ التوتّر المحتدم مع واشنطن والمناقشات غير المباشرة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق.

وصرّح إسلامي في مقطع فيديو نشرته صحيفة “اعتماد” أن “أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية”، مشيرا إلى أن “البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا”.