روسيا سترسل النفط إلى كوبا كـ”مساعدة إنسانية”

صورة أرشيفية

أفادت صحيفة “إزفستيا” الروسية الخيمس نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأنّ موسكو سترسل النفط إلى هافانا “قريبا” كـ”مساعدة إنسانية”، وذلك في وقت تواجه الجزيرة نقصا في الوقود في ظل الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في السفارة الروسية في كوبا، قولها “على حدّ علمنا، ستزوّد روسيا كوبا قريبا بالنفط والمنتجات البترولية كمساعدة إنسانية”.

وتواجه كوبا أسوأ أزمة طاقة بعدما أوقفت فنزويلا تزويدها النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة، وهددت واشنطن بفرض تعرفات جمركية على الدول التي تبيعها النفط.

وأعلنت الحكومة الكوبية سلسلة من الإجراءات الطارئة لمعالجة الأزمة بما فيها العمل لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع والعمل عن بعد في المكاتب الحكومية والشركات التابعة للدولة، بالإضافة إلى فرض قيود على مبيعات الوقود.

وبعد وقف الشحنات من فنزويلا عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو مطلع كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بأن تفرض الولايات المتحدة تعرفات جمركية على الدول التي تبيع النفط لهافانا.

كما أكد أن المكسيك التي كانت تزود كوبا النفط منذ العام 2023، ستتوقف عن ذلك.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت عدة شركات طيران تعليق رحلاتها إلى كوبا، بسبب صعوبات في تزويد الطائرات بالوقود.