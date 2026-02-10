×
إيران تحذر من ضغوط وتأثيرات مدمّرة على الجهود الدبلوماسية قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
حذرت إيران الثلاثاء من “ضغوط وتأثيرات مدمّرة” على الجهود الدبلوماسية، قبيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى واشنطن لإجراء محادثات يُتوقع أن تركز على المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي “الطرف الذي نتفاوض معه هو الولايات المتحدة، ويعود لها القرار في أن تعمل بشكل مستقل عن الضغوط والتأثيرات المدمرة التي تضر بالمنطقة”.

وأضاف “لقد أظهر النظام الصهيوني مرارا، لكونه مخربا، معارضته لأي عملية دبلوماسية في منطقتنا تؤدي إلى السلام”.

