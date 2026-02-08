ترامب يقول إن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قرب “نهاية العام”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثت الأحد إنه سيستضيف نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض قرب “نهاية العام”، لمناقشة العديد من القضايا ومن أبرزها المسائل التجارية.

وصرّح ترامب في هذه المقابلة التي أجراها مع محطة “إن بي سي” الأربعاء وبُثت كاملة الأحد “سيأتي (شي) إلى البيت الأبيض قرب نهاية العام (…) هاتان الدولتان (الولايات المتحدة والصين) هما الأقوى في العالم ولدينا علاقة جيدة جدا” مؤكدا أنه سيزور الصين في نيسان/أبريل.

وعلى خلفية مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية، أكد الرئيس الأميركي أنه ونظيره الصيني يتبادلان وجهات النظر بشكل منتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية.

وقال في المقابلة “كما تعلمون، من المهم أن تكون لدي علاقات جيدة معه وأن تكون لديه علاقات جيدة معي”.

وتابع أن الصين “تدفع رسوما جمركية باهظة. لم تكن تفعل ذلك في الماضي. أنا من فرض الرسوم الجمركية على الصين (…) لقد جمعت بلادنا مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية”.