سبعة قتلى جرّاء انفجار بمصنع في شمال الصين

صورة أرشيفية

قُتِل سبعة أشخاص على الأقل بانفجار وقع السبت في مصنع للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أن شخصا واحدا لا يزال مفقودا منذ الانفجار الذي وقع في شركة جيابنغ للتكنولوجيا الحيوية بمقاطعة شانشي، على بعد نحو 400 كيلومتر غرب بكين.

وأشارت شينخوا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة في الموقع.

ووقع الانفجار في وقت مبكر من صباح السبت، ويجري التحقيق في أسبابه.

وغالبا ما تحصل حوادث صناعية في الصين نتيجة لعدم التزام معايير السلامة.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أسفر انفجار في مصنع للصلب بمقاطعة منغوليا الداخلية المجاورة عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.