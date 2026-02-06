واشنطن تدعو إلى اتفاق نووي ثلاثي يضم روسيا والصين بعد انتهاء مفاعيل نيو ستارت

صورة أرشيفية

دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين لوضع قيود جديدة على الأسلحة النووية بعدما انتهت مفاعيل آخر معاهدة بين واشنطن وموسكو.

وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لضبط الأسلحة توماس دينانو في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف بأن “سلسلة الانتهاكات الروسية وتزايد المخزونات حول العالم زالثغرات في تصميم وتطبيق نيو ستارت تحتّم على الولايات المتحدة الدعوة إلى صيغة جديدة تتعامل مع تحديات اليوم، لا تلك العائدة إلى حقبة انقضت”.

وأضاف “بينما نجلس هنا، لا توجد حدود لترسانة الصين النووية بأكملها ولا شفافية ولا إعلانات ولا ضوابط”، مضيفا بن “الحقبة المقبلة لضبط الأسلحة يمكن ويجب أن تتواصل مع تركيز واضح، لكنها ستتطلب مشاركة أكثر من روسيا على طاولة المفاوضات”.

من جانبه أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف الجمعة إن موسكو مستعدة للمشاركة في مباحثات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي، في حال انضمت إليها لندن وباريس كذلك.

وقال غاتيلوف إن “روسيا ستشارك مبدئيا في مسار كهذا بحال شاركت كذلك المملكة المتحدة وفرنسا، الحليفان العسكريان للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي”، وذلك خلال مؤتمر نزع السلاح المنعقد في مقر المنظمة الدولية في المدينة السويسرية، والذي يأتي غداة انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا.