الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى

صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيودا على الترسانة النووية للبلدين.

وكانت روسيا أعلنت أنها لم تعد ملزمة بالقيود على عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكنها نشرها بعد انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت الخميس.

وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن “الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد”.

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق “تقدم مثمر وبنّاء” في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي والتي أوفد إليها الرئيس دونالد ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وقد حذّر ناشطون من أن عدم تمديد نيو ستارت قد يؤدي إلى إطلاق سباق تسلح جديد بين القوى النووية الكبرى في العالم، ويشجع الصين على توسيع ترسانتها.

وحضّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) على “ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية”.