غوتيريش يحذّر من “انهيار” في كوبا بسب الشح النفطي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن كوبا تواجه خطر “الانهيار” إذا انقطعت إمداداتها النفطية، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الأربعاء، بعد تهديد واشنطن بقطع مصادر الطاقة عن الجزيرة في إطار حملة ضغوط.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن غوتيريش “قلق للغاية إزاء الوضع الإنساني في كوبا والذي سيتفاقم، وصولا الى إمكان انهياره، ما لم تُلبّ احتياجاتها من النفط”.

وتخضع كوبا الشيوعية لحظر تجاري أميركي منذ عقود، وكانت تعتمد على إمدادات تردها من فنزويلا إلى أن أطاح الجيش الأميركي الشهر الماضي رئيسها الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ومذاك، يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على نفط البلاد، مهدّدا بقطع الإمدادات عن كوبا، وفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول مساعدة هافانا.

وقال إنه يريد “إبرام صفقة” مع القيادة الكوبية، من دون أن يوضح ماهيتها.

الإثنين، قال ترامب الذي يستخدم القوة الاقتصادية الأميركية لتحقيق أهداف سياسية، إن المكسيك ستتوقف عن إرسال النفط إلى كوبا التي وصفها بأنها “دولة فاشلة”.

ومن شأن توقف الإمدادات المكسيكية أن يفاقم أزمة اقتصادية هي الأشد خطورة التي تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الثلاثاء، أن المكسيك سترسل مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع، بينما تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح لها أيضا بإرسال النفط.