المكسيك سترسل مساعدات غذائية الى كوبا بعد تهديد ترامب بشأن النفط

رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم

سترسل المكسيك الى كوبا مساعدات إنسانية هذا الأسبوع، بما في ذلك مواد غذائية، وفق ما أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم الأحد، بعد تهديد نظيرها الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المورِّدة للنفط إلى الجزيرة.

وقالت شينباوم “نخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا، مواد غذائية ومنتجات أخرى، مع معالجة قضية شحنات النفط لأسباب إنسانية عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأصبحت المكسيك مورِّدا أساسيا للنفط إلى كوبا التي تواجه أزمة حادة في مجال الطاقة، تفاقمت إثر تعليق شحنات الخام من فنزويلا عقب العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت شينباوم قد أكدت أن المكسيك ستبقى متضامنة مع كوبا، وكلّفت وزير خارجيتها التواصل مع واشنطن بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وهدّد فيه بمعاقبة الدول التي ترسل شحنات من النفط الى الجزيرة التي تعاني حصارا اقتصاديا أميركيا.

وبينما تعمل على تحديد مستقبل شحنات النفط، قررت شينباوم “إرسال منتجات أساسية أخرى إلى الشعب الكوبي”، نافية أن تكون قد بحثت مع ترامب مسألة شحنات النفط إلى كوبا.

وقالت الرئيسة المكسيكية خلال زيارتها ولاية سونورا بشمال البلاد لإطلاق مشاريع بنى تحتية “لم نتطرق قط إلى مسألة النفط الكوبي مع الرئيس ترامب”.