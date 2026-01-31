الأمين العام لـ”التعاون الإسلامي” يدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل حشد الدعم الدولي لحل الدولتين

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم السبت إلى مضاعفة الجهود من أجل حشد الدعم الدولي لحل الدولتين وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة يوسف الضبيعي خلال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة ال52 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بمدينة جدة بمشاركة وفد كويتي يترأسه مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبد العزيز الجارالله.

وقال طه إن هذه الدورة التي يترأسها العراق تكتسي بأهمية خاصة بالنظر للتحديات التي تواجه العمل الإسلامي المشترك وفي ظل الظروف بالغة الخطورة التي تمر بها قضية المنظمة المركزية قضية فلسطين والقدس الشريف.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة توفير جميع أشكال الدعم السياسي والقانوني والمالي والإنساني للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها مع استمرار الخروقات الجسيمة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم توقيعه في العاشر من أكتوبر الماضي.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشاد بكل ما تقدمه المملكة العربية السعودية دولة مقر المنظمة من دعم سخي للمنظمة لتعزيز دورها ومكانتها وخدمة قضايا العالم الاسلامي وذلك برعاية كريمة من القيادة السعودية.

ويضم الوفد الكويتي في عضويته القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب إلى جانب أعضاء من مندوبية دولة الكويت لدى المنظمة وهم نائب المندوب المستشار تركي الديحاني والملحق الدبلوماسي عبد الله الوقيان ومن وزارة الخارجية المستشار هادي السبيعي والمحلق الدبلوماسي عبد الله الرشيدي.

ويأتي الاجتماع الذي تختتم أعماله بعد غد الاثنين تحضيرا للدورة ال52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها بمدينة بغداد في أبريل المقبل.