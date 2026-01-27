ماكرون يستقبل الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيغتنم “غداء العمل” من أجل “التأكيد مجددا على التضامن الأوروبي ودعم فرنسا تجاه الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما ووحدة أراضيهما”، وذلك بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المطالبة بالسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

وسيبحث القادة الثلاثة “التحديات الأمنية في الدائرة القطبية الشمالية وتنمية غرينلاند الاقتصادية والاجتماعية التي تبدي فرنسا والاتحاد الأوروبي استعدادا لمواكبها”، بحسب قصر الإليزيه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الدنماركية أن فريدريكسن ونيلسن سيشاركان بعد ذلك في حلقة نقاش تجري في كلية العلوم السياسية.

ويزور المسؤولان الثلاثاء برلين قبل التوجه الأربعاء إلى باريس، وسط توتر مخيم بفعل التهديدات الروسية والمطامع الأميركية بشأن غرينلاند. وفي هذا السياق، شاركت رئيسة الوزراء الدنماركية الإثنين في قمة حول التعاون في مجالي الطاقة والأمن في بحر الشمال جرت في هامبورغ.

وتراجع ترامب مؤخرا عن المطالبة بغرينلاند، بعد أسابيع من التصعيد ومن التهديد حتى بالسيطرة بالقوة على الجزيرة الدنماركية وبفرض رسوم جمركية مشددة على الدول الأوروبية التي تعارض خططه، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وشاركت هذه الدول في منتصف كانون الثاني/يناير في مهمة عسكرية استطلاعية في غرينلاند.

وأتاحت محادثات جرت بين ترامب والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، التوصل إلى “اتفاقية إطارية” حول غرينلاند، على ما أعلن الرئيس الأميركي بدون كشف تفاصيل عنها.