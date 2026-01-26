حصيلة انهيار التربة في جزيرة جاوة الإندونيسية ترتفع إلى 17 قتيلا

انهيار التربة في جزيرة جاوة الإندونيسية

ارتفع عدد ضحايا انهيار التربة قرب باندونغ في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 17 قتيلا، وفق ما أفادت هيئات الإغاثة الاثنين، بينما كان 80 شخصا في عداد المفقودين حتى الأحد.

وبفعل الأمطار الغزيرة، دفن انهيار ضخم للتربة منازل في قريتين تبعدان 25 كيلومترا عن باندونغ، رابع أكبر مدن البلاد، قرابة الساعة 02,30 بالتوقيت المحلي السبت (19,30 ت غ الجمعة).

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان الاثنين إن “عدد ضحايا الانهيار الأرضي غرب باندونغ ارتفع إلى 17 قتيلا”.

ولم يشر البيان إلى أي معلومات جديدة بشأن عدد المفقودين الذي ناهز الـ80 الأحد.

وأكد عناصر الإنقاذ أنهم يتقدمون بحذر خشية حدوث انهيار أرضي آخر بسبب عدم استقرار التضاريس واستمرار هطول الأمطار.

قال ريفالدي أشابي، وهو منقذ يبلغ 25 عاما “ما يُقلقنا أكثر هو خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية”.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو أن نحو 2000 شخص، بينهم عسكريون وشرطيون ومتطوعون، يشاركون في عمليات البحث الاثنين، مدعومين بمعدات ثقيلة.

وتُعدّ الكوارث، ومن بينها انهيارات التربة، شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الذي يمتد عادةً من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس، ويُشبع التربة بالمياه.

في تشرين الثاني/نوفمبر، اجتاحت فيضانات ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة الغربية ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفق إحصاءات رسمية.

وفي أوائل الشهر الحالي، لقي 16 شخصا حتفهم في جزيرة سياو الإندونيسية في أرخبيل سولاويزي إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة.