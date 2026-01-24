ترامب يتهم رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم الولاية بـ”التحريض على التمرد”

متظاهرون بالقرب من الموقع الذي تقول السلطات المحلية إنه شهد مقتل رجل برصاص عملاء فيدراليين

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ”التحريض على التمرد” السبت، وذلك على خلفية تصريحاتهما عقب مقتل مدني في المدينة برصاص عناصر أمن فدراليين.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال “يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة”، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديموقراطي.

وسبق لترامب أن هدّد بتفعيل “قانون التمرّد” الذي يسمح له بإرسال قوات إلى مينيسوتا لإنفاذ القانون.