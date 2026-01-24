أوكرانيا: الضربات الروسية لم “تستهدف شعبنا فحسب بل كذلك طاولة المفاوضات” في الإمارات

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا

دانت كييف السبت الضربات الروسي التي تعرضت لها ليل الجمعة إلى السبت قبل ساعات من جولة ثانية من المباحثات في أبو ظبي بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأميركيين لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أربعة أعوام.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا على منصة إكس: “جهود سلام؟ اجتماع ثلاثي في الإمارات؟ دبلوماسية؟ بالنسبة للأوكرانيين، كانت هذه ليلة أخرى من الرعب الروسي”.

وأضاف “بكل وقاحة، أمر بوتين بشنّ هجوم صاروخي وحشي واسع النطاق على أوكرانيا، في وقت تجتمع وفود في أبو ظبي لدفع عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة. لم تستهدف صواريخه شعبنا فحسب بل كذلك طاولة المفاوضات”.