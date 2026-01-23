رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت مبكر الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي “سيدافع عن نفسه” ضد “أي شكل من أشكال الإكراه”، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعه عن تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول أوروبية بسبب قضية غرينلاند.

وقال كوستا، عقب قمة للتكتل في بروكسل لمناقشة العلاقات الأوروبية الأميركية، إن “الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن مصالحه، وسيدافع عن نفسه ودوله الأعضاء ومواطنيه وشركاته ضد أي شكل من أشكال الإكراه، وهو يملك القدرة والوسائل اللازمة للقيام بذلك، وسيفعل ذلك عندما تدعو الحاجة”.