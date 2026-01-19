الأوروبيون يُعدون “تدابير مضادة” بمواجهة “ابتزاز” ترامب

صورة أرشيفية

أعلن وزير الاقتصاد الألماني الاثنين أن الأوروبيين يُعدّون تدابير مضادة ردا على “ابتزاز” الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية تعارض مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند.

وقال لارس كلينغبيل خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي رولان ليسكور “لن نرضخ للابتزاز، أوروبا ستصدر ردا واضحا وموحدا. نُعدّ معا حاليا تدابير مضادة مع شركائنا الأوروبيين” متحدثا عن تجميد الاتفاق الجمركي الأميركي الأوروبي وفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية مستوردة ووضع “مجموعة أدوات” أوروبية للرد على “الابتزاز الاقتصادي”.