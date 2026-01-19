ارتفاع حصيلة تصادم القطارين في إسبانيا إلى 39 قتيلا

حادث تصادم القطارين في إسبانيا

ارتفعت حصيلة تصادم قطارين فائقي السرعة مساء الأحد في جنوب إسبانيا إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أكدتها وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس صباح الاثنين.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 24 شخصا جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس على مسافة حوالى 200 كلم شمال مدينة ملقة.

كما أسفر الحادث عن إصابة حوالى 123 شخصا بجروح، بينهم 5 في حالة خطيرة جدا و24 في حالة خطيرة، وفق المصدر ذاته.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قرطبة واندوخار، بحسب ما أوردت أجهزة الإسعاف في الأندلس ليل الأحد الاثنين على إكس.

ونُشرت وحدة الطوارئ في الجيش الإسباني في المنطقة لمساندة فرق الإسعاف واقيم مستشفى ميداني على مقربة من موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة 19,45 عندما خرج قطار تابع لشركة إيريو غادر ملقة نحو العاصمة مدريد عن سكته واصطدم بقطار تابع لشركة رينفي كان يسير في الاتجاه المعاكس على مسار مجاور باتجاه مدينة هويلفا.

وقال وزير النقل أوسكار بوينتي إن عنف الاصطدام كان شديدا لدرجة أنه “أخرج العربتين الأوليين من قطار رينفي عن مسارهما”.