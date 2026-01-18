×
كوبنهاغن تعتبر أن الحلف الأطلسي “على المحك” في ظل تهديد واشنطن بفرض رسوم على خلفية غرينلاند

وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن
حذّر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الأحد من أنّ النظام العالمي و”مستقبل” حلف شمال الأطلسي (الناتو) هما على المحك في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية تعارض مساعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند.

وقال راسموسن خلال زيارته النروج التي طالها التهديد بالتعرفات الإضافية الأميركية “ليست لدي شكوك بأن هناك دعما أوروبيا قويا” للدنمارك التي تتبع لها غرينلاند. أضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره إسبن بارث إيدي، “لدينا قوة ضاربة… عندما نعرض عضلاتنا بشكل جماعي وتضامني، وهذا بالطبع ما يجب علينا فعله”.

