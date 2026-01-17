رئيسة المفوضية الأوروبية: نقف صفا واحدا إلى جانب الدنمارك وغرينلاند

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت على أن الاتحاد الأوروبي “يقف صفا واحدا وبشكل كامل إلى جانب الدنمارك وشعب غرينلاند” مؤكدة أن “الحوار يظل المسار الأمثل وأن الاتحاد ملتزم بمواصلة البناء على العملية التي انطلقت بالفعل الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة”.

وقالت فون دير لاين في بيان مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن وحدة الأراضي والسيادة تمثلان ركيزتين أساسيتين من ركائز القانون الدولي وهما “ضروريتان لأوروبا وللمجتمع الدولي ككل” مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي دأب على التأكيد على مصالحه المشتركة عبر الأطلسي في مجال السلام والأمن بمنطقة القطب الشمالي بما في ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضحت أن التمرين الدنماركي الذي جرى تنسيقه مسبقا وتم تنفيذه بالتعاون مع الحلفاء “يأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز أمن القطب الشمالي ولا يشكل بأي حال تهديدا لأي طرف” مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وحذرت رئيسة المفوضية من أن اللجوء إلى فرض الرسوم الجمركية “من شأنه تقويض العلاقات عبر الأطلسي ويفتح الباب أمام دوامة تصعيدية خطيرة” مشددة على أن أوروبا “ستظل موحدة ومنسقة ومتمسكة بحماية سيادتها والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد”. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا اعتبارا من الشهر المقبل كاجراء عقابي على خلفية موقفهم الرافض لضم جزيرة (غرينلاند) إلى الولايات المتحدة.