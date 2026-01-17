ماكرون ورئيس كردستان العراق يدعوان إلى “احتواء فوري للتصعيد” في سوريا

الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في اتصال السبت إلى “احتواء فوري للتصعيد” في سوريا و”الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”، حسبما أورد قصر الإليزيه في بيان.

وأكّدا ضرورة “الاستئناف الفوري للمحادثات من أجل تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس” الذي تتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيقه وكان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وشدّد بارزاني خلال الاتصال مع ماكرون على “ضرورة تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري القادم”، بحسب بيان صدر عن مكتبه.