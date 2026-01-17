خامنئي يحمل ترامب مسؤولية “الخسائر والأضرار” أثناء الاحتجاجات في إيران

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

حمّل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية قتلى الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية اعتبارا من أواخر الشهر الماضي، وقالت منظمات حقوقية إن السلطات واجهتها بحملة قمع شديد.

وقال خامنئي خلال لقاء جمع من المؤيدين لمناسبة ذكرى المبعث النبوي “نعدّ الرئيس الأميركي مذنبا بسبب الخسائر والأضرار والاتهام الذين وجّه الى الأمة الإيرانية”. وأشار الى أن الاحتجاجات كانت “مؤامرة أميركية”، مضيفا أن هدف الولايات المتحدة “هو ابتلاع إيران… المسعى هو إخضاع إيران مجددا للهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية المباشرة”.