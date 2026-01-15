الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين

صورة أرشيفية

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الخميس من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل.

وأكد البرنامج أنه في غياب تمويل إضافي فوري “سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع”.

وأشار الى أنه تم “تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة. وبحلول نهاية آذار/مارس سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائي في السودان”.

وكان تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة أكد انتشار المجاعة في مدينتي الفاشر بشمال دارفور وكادوقلي في جنوب كردفان.

وفي الدلنج (130 كيلومترا شمال كادوقلي وكليهما محاصرتين من قبل قوات الدعم السريع) حذر التقرير من أن المدنيين يواجهون ظروفا تشبه المجاعة، غير أنه من الصعب التحقق من البيانات لصعوبة الحركة وانقطاع الاتصالات.

ووفقا لبرنامج الأغذية، يعاني 21 مليونا في أنحاء السودان من الجوع الشديد.

وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل داخل وخارج البلاد، يعيش معظمهم في مراكز إيواء مكتظة بالكاد تفي الاحتياجات الأساسية.