منظمة العفو الدولية: إيران ترتكب عمليات قتل جماعي “على نطاق غير مسبوق”

منظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن السلطات الإيرانية ارتكبت عمليات قتل جماعي غير قانونية “على نطاق غير مسبوق” لقمع التظاهرات، وذلك استنادا إلى مقاطع فيديو موثقة وتقارير شهود عيان.

وأوردت المنظمة ومقرها في بريطانيا “أطلقت قوات الأمن المتمركزة في الشوارع وعلى أسطح مبان، من بينها مبان سكنية ومساجد ومراكز شرطة، النار مرارا من رشاشات وبنادق محملة بكرات معدنية، مستهدفة المتظاهرين العزل في رؤوسهم وأجسادهم في كثير من الأحيان”.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بـ”تصعيد منسق على مستوى البلاد” في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين منذ الثامن من كانون الثاني/يناير عندما بدأ حجب الانترنت.