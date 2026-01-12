ترامب يستقبل الخميس المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

الرئيس دونالد ترامب وزعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو

أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الإثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الخميس.

ولمح ترامب إلى أن ماتشادو التي استبعدتها واشنطن حتى الآن من تولي أي مسؤوليات في بلادها، قد تقدم اليه جائزتها.

وقال الرئيس الاميركي “سمعت أنها ترغب في القيام بذلك. سيكون شرفا كبيرا”. واعتبر ترامب الاسبوع الفائت أنه يستحق جائزة نوبل للسلام أكثر من أي شخص آخر.

والإثنين، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت مجددا عن خيار واشنطن لجهة التعاطي مع الفريق الحاكم الحالي في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.

وقالت ليفيت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن “الرئيس وفريقه للأمن القومي أجريا تقييما واقعيا لما كان يحصل على الأرض في فنزويلا، وتبين أن قرارهما في محله”.

واضافت “لاحظنا مقدارا كبيرا من التعاون الى الآن” من جانب المسؤولين الفنزويليين، وفي مقدمهم الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وبعيد اعتقال مادورو المسجون راهنا في الولايات المتحدة، رأى ترامب أن ماتشادو التي فرت من فنزويلا في كانون الاول/ديسمبر، ليست مؤهلة لقيادة بلادها.