ترامب: الولايات  المتحدة ستقرر ما هي شركات النفط ستعمل في فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن إدارته ستُقرر أي شركات النفط ستعمل في فنزويلا بعد القبض على زعيمها نيكولاس مادورو، وتعهد بضمان أمن عملياتها في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وقال لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة خلال اجتماع في البيت الأبيض: “سنتخذ القرار بشأن شركات النفط التي ستدخل السوق، والتي سنسمح لها بالدخول، وسنبرم اتفاقاً معها”.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك ضمانات أمنية لشركات النفط الأجنبية في عهد مادورو، مضيفاً: “لكن الآن لديكم أمن كامل. فنزويلا اليوم مختلفة تماماً”.