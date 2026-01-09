رئيس بلدية كييف يدعو السكان إلى مغادرة المدينة “موقتا” بسبب انقطاع التدفئة

يتصاعد الدخان من مبنى بعد أن شنت روسيا هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف

دعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الجمعة السكان إلى مغادرة المدينة موقتا بعد أن تسببت الغارات الروسية في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية للعاصمة الأوكرانية التي تشهد موجة برد يُتوقع اشتدادها مع حرارة تبلغ 8 درجات مئوية دون الصفر.

وقال كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن “نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6000 مبنى، تعاني حاليا من انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة جراء هجوم واسع النطاق شنه العدو”.

وأضاف “أناشد أيضا سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة موقتا إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك”.