زيلينسكي يرحب بضمانات أمنية لأوكرانيا “تتخطى مجرد الكلام”

المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، بالوثائق التي أعدت حول الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا، وذلك عقب اجتماع عُقد في باريس للدول الداعمة لكييف.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي “المهم أن لدى التحالف اليوم وثائق أساسية، تتخطى مجرد الكلام”، مشيدا بـ”مضمون ملموس” يُظهر التزاما بـ”العمل من أجل أمن حقيقي”.

وأضاف “تم تحديد الدول المستعدة لقيادة تنفيذ الضمانات الأمنية برا وجوا وبحرا ولإعادة إعمار” اوكرانيا.

واعتبر أن الهدف ايضا هو كيفية “دعم وتمويل القوة والحجم المناسبين للجيش الاوكراني” من جانب حلفاء كييف.

وتحدث زيلينسكي كذلك عن إحراز “تقدم كبير” مع المفاوضين الاميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين تناول البحث معهما ضمانات أمنية ثنائية، تضاف الى الضمانات المشتركة، فضلا عن آليات مراقبة “انتهاكات السلام” في حال التوصل الى اتفاق مع موسكو.

وشدد الرئيس الاوكراني على وجوب ان تستند الضمانات الامنية الممنوحة لكييف “الى التزامات قانونية”، واصفا ما خلصت اليه قمة باريس بأنه “خطوة كبيرة الى الامام”، لكنه أكد أن “هذا لا يزال غير كاف”.