الرئيس الكولومبي يتعهد بـ”حمل السلاح مجددا” بمواجهة تهديدات ترامب

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

تعهد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الاثنين بـ”حمل السلاح مجددا” في مواجهة تهديدات نظيره الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اعتقل رئيس فنزويلا المجاورة في نهاية الأسبوع في عملية عسكرية أميركية.

وقال بيترو الذي كان عضو مجموعة مسلحة في الماضي وتعرّض لإهانات وتهديدات من ترامب على مدى الأشهر الأخيرة، على منصة “إكس” “حلفت بألا ألمس سلاحا بعد الآن.. لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجددا”.

وحذّر ترامب نهاية الأسبوع من أن على بيترو “أن ينتبه” واصفا أول زعيم يساري لكولومبيا بأنه “رجل مريض يستمتع بصناعة الكوكايين وبيعها للولايات المتحدة”.