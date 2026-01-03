روسيا: العمل العسكري الأميركي في فنزويلا “مقلق جدا ويستحق الإدانة”

مبنى وزارة الخارجية الروسية

دانت روسيا العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا السبت، مشيرة إلى عدم وجود مبرر للهجوم الذي اعتبرت بأنه يعكس هيمنة “العداء العقائدي” على الدبلوماسية.

وتعد فنزويلا أبرز حليف لروسيا في أميركا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “هذا الصباح، نفّذت الولايات المتحدة عدوانا مسلحا على فنزويلا. إنه أمر مقلق جدا ويستحق الإدانة”.

وأضافت “الذرائع المستخدمة لتبرير تحرّكات من هذا النوع غير مقبولة. العداء العقائدي هزم البراغماتية المعمول بها”.

ولم يأت البيان على ذكر الرئيس نيكولاس مادورو الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تم إلقاء القبض عليه خلال التحرك العسكري السبت في فنزويلا.

وجاء في البيان الروسي “نؤكد تضامننا مع الشعب الفنزويلي”، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن إصابة مواطنين روس في الضربات الأميركية.