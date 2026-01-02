السلطات السويسرية ترجح أن صنفا من الألعاب النارية سبب الحريق في منتجع التزلج

صورة أرشيفية

رجحت السلطات السويسرية الجمعة أن يكون صنف من الألعاب النارية هو سبب الحريق الذي اندلع في حانة بمنتجع كران-مونتانا للتزلج ليلة رأس السنة، وأودى بأربعين شخصا على الأقل.

وقالت المدعية العامة لكانتون فاليه بياتريس بيلو إن المؤشرات تدل على أن “الحريق سبّبته شموع شرّارة… وضعت على زجاجات الشامبانيا وكانت قريبة للغاية من السقف. عندها حصل اشتعال سريع” وانتشر في الحانة، مؤكدة أن مديرَيها الفرنسيين خضعا للاستجواب.

وإضافة الى القتلى الأربعين، أسفر الحريق عن إصابة 119 شخصا، تمّ تحديد هويات 113 منهم، بحسب قائد شرطة فاليه فريدريك غيسلر الذي أشار الى أن 50 جريحا نُقلوا الى دول أوروبية لتلقي العلاج في مراكز متخصصة بالحروق.