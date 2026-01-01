متظاهرون في إيران

وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غرب إيران الخميس، وفق ما أفادت وكالة فارس للأنباء، وذلك في اليوم الخامس لتجمّعات متفرقة تنظّم احتجاجا على غلاء المعيشة في مدن عدة في البلاد.

وأوردت الوكالة أن متظاهرين في مدينة لردغان “بدأوا برشق المباني الإدارية بالحجارة، ومن بينها مبنى المحافظة والمسجد ومؤسسة الشهداء والبلدية وعدد من المصارف، قبل أن يتجهوا نحو مبنى المحافظة”، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ومشيرة إلى وقوع إصابات.

وتقع مدينة لردغان البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، على بعد نحو 650 كيلومترا من طهران، وهي مركز محافظة لردغان.