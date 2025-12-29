أول بعثة أممية الى الفاشر غرب السودان تتحدث عن مدنيين في حالة “صدمة” وظروف عيش “مهينة”

مدينون من الفاشر في السودان

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون الاثنين عقب عودتها من الفاشر في غرب السودان عن حالة “صدمة” يعيشها السكان في “ظروف مهينة وغير آمنة”.

تمكنت بعثة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من دخول الفاشر الجمعة للمرة الأولى بعد شهرين من سيطرة قوات الدعم السريع عليها عقب “مفاوضات شاقة”، وفق ما ذكرت براون في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الفيديو.

وقالت براون “هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف هشة للغاية … بعضهم يعيش في مبان مهجورة. وآخرون… في ظروف بدائية، مع أغطية بلاستيكية ومن دون وسائل نظافة، ولا ماء. هذه طروف مهينة وغير آمنة للناس”.