الكرملين يحض أوكرانيا على سحب قواتها من دونباس عقب اتصال بوتين وترامب

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

حضّ الكرملين أوكرانيا الأحد على سحب قواتها من منطقة دونباس (شرق) من أجل وضع حد للنزاع في أوكرانيا.

وقال مستشار الكرملين الدبلوماسي يوري أوشاكوف للصحافيين إنه يتعيّن حاليا على أوكرانيا اتّخاذ “القرار الشجاع” المتمثّل بالانسحاب من دونباس “من دون تأخير”.

ويعد انسحاب أوكرانيا من خُمس مساحة منطقة دونيتسك (شرق) في دونباس التي ما زالت تحت سيطرتها مطلبا روسيا أساسيا من أجل التوصل إلى أي اتفاق.

وقال أوشاكوف في التصريحات التي أدلى بها عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب إن الزعيمين اتفقا على أن من شأن أي وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا أن يطيل أمد النزاع.

وأفاد بأن “روسيا والولايات المتحدة متفقتان على وجهة النظر نفسها، وهي أنّ الاقتراح الأوكراني والأوروبي لوقف إطلاق النار مؤقتا… لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وإلى استئناف الأعمال العدائية”.

ترفض روسيا أي وقف مؤقت للقتال مشيرة إلى أن ذلك قد يفسح لأوكرانيا المجال لإعادة التسلح.

تطالب بدلا من ذلك باتفاق نهائي يتطرق إلى ما تعتبرها الأسباب الأساسية للنزاع.

ووصف أوشاكوف الذي تحدّث قبل بدء اجتماع ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، المحادثة بين بوتين وسيد البيت الأبيض بـ”الوديّة”، لافتا إلى أنهما سيتحدثان مرة أخرى بعد انتهاء محادثات فلوريدا.

وقال أوشاكوف إن اتصال الأحد تم بمبادرة من ترامب نظرا إلى أن الرئيس الأميركي “أراد بحث هذه المسائل قبل اجتماعه مع فولوديمير زيلينسكي”.

وبحسب أوشاكوف، قال ترامب لبوتين إنه يسعى لوضع حد للحرب “في أسرع وقت ممكن” نظرا إلى أن من شأن ذلك أن يفسح المجال “لتعاون مذهل مع أوكرانيا وروسيا”.

في الأثناء، وافق بوتين على فكرة تأسيس مجموعتي عمل خاصتين لتسوية النزاع توكل الأولى القضايا الأمنية فيما تتولى الثانية الجوانب الاقتصادية.