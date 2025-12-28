وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما

الممثلة الفرنسية بريجيت باردو

توفيت الممثلة الفرنسية الأسطورية بريجيت باردو، أيقونة السينما الفرنسية في الستينات والناشطة في مجال الرفق بالحيوان، عن 91 عاما، على ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمها الأحد.

وجاء في بيان أرسلته المؤسسة إلى وكالة فرانس برس “تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسستها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها”.

ولم يحدد البيان يوم أو مكان وفاة النجمة الشهيرة التي اعتزلت التمثيل قبل أكثر من خمسين عاما بعد مسيرة شاركت خلالها في نحو خمسين فيلما من أبرزها “Et Dieu… créa la femme” (“وخلق الله المرأة”) سنة 1956.