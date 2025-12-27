الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام سيادة الصومال بعد اعتراف الاحتلال بأرض الصومال

الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي السبت إلى احترام سيادة الصومال بعدما اعترف الاحتلال رسميا بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة.

واعترف الاحتلال الجمعة رسميا بأرض الصومال، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني في بيان إن التكتل “يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية وفقا لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

وأضاف في بيان “هذا أمر أساسي من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمّتها”.

وتابع “يشجع الاتحاد الأوروبي على الحوار الهادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة”.

ودانت مقديشو “هجوما متعمدا” على سيادتها، بينما استنكرت مصر وتركيا ومجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول ومنظمة التعاون الإسلامي الخطوة الإسرائيلية.