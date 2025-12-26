توقيف مشتبه في تنفيذه عمليات طعن في مترو باريس

مترو باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية الجمعة رجلا يُشتبه في جرحه ثلاث نساء في عمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في العاصمة الفرنسية، وفق ما أفاد مدعون عامون وكالة فرانس برس.

وأوضح المدعون العامون أن الشرطيين استخدموا لقطات كاميرات المراقبة وتتبعوا هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة فال دواز شمال باريس.

وذكرت هيئة النقل الباريسية RATP أن الهجمات التي تسببت بجرح ثلاث نساء وقعت في ثلاث محطات مختلفة في وسط العاصمة بين الساعة 16,15 (15,15 بتوقيت غرينتش) والساعة 16,45، في محطات “أوبرا” و”آر زي ميتييه” و”ريبوبليك”.