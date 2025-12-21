سفير الكويت بالأردن: حضور لافت للفن التشكيلي الكويتي في المعرض الدولي بعَمّان

سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري

أكد سفير الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الأحد أن مشاركة الفنانين التشكيليين الكويتيين في المعرض الدولي بالأردن تمثل حضورا كويتيا مميزا في المشهد التشكيلي العربي وتعكس عمق العلاقات المتينة بين الكويت والأردن وما يجمع البلدين الشقيقين من رؤية مشتركة في دعم الفن بوصفه قيمة إنسانية وحضارية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حضوره المعرض الدولي المقام بالعاصمة الأردنية تحت شعار “الفن… ثقافة وتاريخ الشعوب” في دورته الخامسة التي تنظمها وزارة الثقافة وجمعية الدار للثقافة والفنون الأردنية بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من الكويت وعدد من الدول العربية.

وذكر المري أن المعرض يشكل حدثا ثقافيا يعكس الدور الجوهري للفن في التقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار الإنساني ويجسد قدرة الثقافة على بناء جسور تواصل تتجاوز الجغرافيا والاختلافات.

ولفت إلى أن الأردن بات حاضنة للثقافة والفنون بما يملكه من بيئة داعمة للإبداع وحراك ثقافي نشط وانفتاح حقيقي على التجارب العربية والدولية وأن “احتضان العاصمة عمان لهذه المعارض يعكس مكانتها كمركز فاعل للمثقفين والفنانين العرب”.

بدورها قالت الفنانة التشكيلية رئيسة الوفد الكويتي المشارك في المعرض فضيلة عيادة لوكالة “كونا” إن مشاركتها في المعرض جاءت من خلال عمل فني يستلهم رمز الضيافة العربية وهو “الدلة” حيث قدمت لوحتها بإستخدام ورق الذهب في تعبير بصري يحمل دلالات ثقافية عميقة.

وعبرت عن سعادتها بتواجدها ضمن هذه الكوكبة من الفنانين من مختلف الدول العربية مؤكدة أن هذا المعرض يشكل مساحة غنية للتلاقي وتبادل التجارب الفنية ويعكس روح التعاون والحوار الثقافي بين الفنانين العرب والدوليين. أما الفنانة التشكيلية منى مبارك فأكدت لـ”كونا” أن مشاركتها في المعرض تشكل فرصة مهمة للتعرف على فنانين من مختلف الدول وتبادل التجارب والخبرات الفنية في فضاء ثقافي جامع.

وأوضحت أن رسالتها الفنية تنطلق من البيئة الكويتية حيث تعكس لوحاتها التراث والفلكلور الشعبي الكويتي مبينة أن أعمالها المشاركة ومنها “لوحة الفرح” و”عيون النخيل” و “تحت ظل نخلة” تقدم تعبيرا بصريا عن البيئة الكويتية القديمة والمناسبات الشعبية المتجذرة في الذاكرة المجتمعية.

من جانبه قال الفنان الكويتي فواز الدويش لكونا إنه يشارك بثلاثة أعمال خزفية تمثل عدة أساليب وتقنيات مبينا أن أحد هذه الاعمال يتناول فكرة الترابط بين الشعوب ويعكس رسالة انسانية تتقاطع مع عنوان المعرض القائم على تبادل الثقافات بين الدول العربية.

ولفت إلى أن هذا المعرض يشكل مساحة مهمة للحوار الثقافي ويسهم في اثراء الحركة التشكيلية العربية مؤكدا ان الفن لغة عالميةللتفاهم بين الشعوب وتجاوز الاختلافات. وبدورها قالت الفنانة التشكيلية الكويتية عطارد الثاقب لكونا إن مشاركتها تأتي انسجاما مع رؤيتها الفنية القائمة على إعادة تقديم التراث الكويتي بروح معاصرة وحديثة.

وأوضحت أن أعمالها ترتكز في مجملها على توظيف “رمزية الجمل” بوصفه عنصرا مركزيا في الذاكرة الثقافية الكويتية والخليجية حيث تعيد صياغته بصريا بأساليب معاصرة تحمل بصمتها الخاصة.

وأضافت الثاقب أنها تعتمد في أعمالها على إدماج مفردات السدو وألوانه التقليدية ضمن بناء تشكيلي حديث في محاولة لخلق حوار بصري يجمع بين الأصالة والتجديد ويعكس امتداد التراث في الحاضر.